Session - Test the Jazz 48

Immer wieder spannend – die Jam-Sessions im Podium der Musikhalle. Jazzer aus der Region jammen zusammen – ob Duo oder volle Bühne, ob Anfänger, Fortgeschrittene oder alte Jazz-Hasen.

Jeder kann ungezwungen mitmachen oder einfach nur zuhören. Die Sessions im Jazzclub genießen seit Jahren einen guten Ruf und sind mit Sicherheit eine der spannendsten Arten, Live-Jazz zu erleben. Eine tolle Atmosphäre, super Sound, viel Spaß. Thomas Schaefer hat wieder Musiker eingeladen, die den Sound der Sessions mit ihrem persönlichen Stil färben und zu Beginn ein kurzes Set als Band spielen werden.

Hans-Peter Ockert

Schon früh begann er mit dem Trompetenspiel und startete seine Kariere bei der Knabenmusik Meersburg. Später studierte er in den USA Jazztrompete und absolvierte den künstlerischen Abschluss an der Stuttgarter Musikhochschule. Gefragt ist HP Ockert als Crossovermusiker mit Engagements bei den Stuttgarter Philharmonikern oder der Kammersinfonie BW. In 2009 gründete er die HPOckert Bigband mit Musikern die den meisten Jazz- und Rockliebhabern in Baden-Württemberg ein Begriff sein sollten und schaffte damit einen Klangkörper der Extravaganz.

Bernhard "Böny" Birk

lebt seit seinem Studium an der Musikhochschule in Stuttgart. Mittlerweile darf er sich Jazzpianist, Bandleader, Arrangeur und Komponist von (Film-und Theatermusik), Liedermacher (böny b.), klass. Liedbegleiter, Kaffee-und Kaufhauspianist, Schiffspianist, Theatersportpianist, Studiomusiker, Tango-und Chanson-Akkordeonist, Rock-und Popmusiker und Chorleiter benennen.

Niklas Deeg

früh durch ein musikalisches Elternhaus geprägt, sammelte Niklas Deeg schon in jungen Jahren erste Erfahrungen mit zahllosen Oldtime- und Swingbands der Region Stuttgart. Engagements im In- und Ausland mit namhaften Künstlern aus den Bereichen Jazz, Blues, Rock und Latin sowie erfolgreiche eigene Projekte (Jazzpearls, Feelin Good Blues Band) folgten und halten den gefragten Sideman beschäftigt. Sowohl am E-Bass wie am Kontrabass hat er sich einen Ruf als versierter und erfahrener Begleiter und Solist erarbeitet.

Thomas Schaefer

studierte Schlagzeug in Stuttgart und spielte in verschiedensten Ensembles unterschiedlicher Stilistik – vom Symphonieorchester und Ensembles für zeitgenössische Musik über Jazz- und Popbands bis zur brasilianischer Musik war alles vertreten.