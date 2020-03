Session - Test the Jazz 54

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Schlagzeuger Thomas Schaefer hat wieder ausgesuchte Musiker eingeladen, die den Sound der Session mit ihrem persönlichen Stil färben und zu Beginn ein kurzes Set als Band spielen werden.

Mit dabei sind u.a. der Bassist Wolfgang Mörike, der Posaunist Benjamin Gerny sowie Jochen Gunst an der Gitarre.

Die Sessions sind immer wieder spannend. Jazzer aus der Region jammen zusammen – ob Duo oder volle Bühne, ob Anfänger, Fortgeschrittene oder alte Jazz-Hasen. Jeder kann ungezwungen mitmachen oder einfach nur zuhören. Die Sessions im Jazzclub genießen seit Jahren einen guten Ruf und sind mit Sicherheit eine der spannendsten Arten, Live-Jazz zu erleben. Eine tolle Atmosphäre, super Sound, viel Spaß.

In seinen Jugendjahren erhielt Benjamin Gerny eine klassische Ausbildung an der Posaune, später im Jazz. Heute ist Benjamin Gerny an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart und studiert für den Master Jazz u.a. bei Shannon Barnett.

Wolfgang Mörike arbeitete nach dem Studium mit Musikern wie Benny Waters, Scott Hamilton, Billy Mitchell, Oscar Klein und Charly Antolini zusammen. Er gehörte zu den European Swing Stars um Alexander Katz und dem Trio von Christoph Oeser und war lange Jahre Mitglied von Frl. Mayer’s Hinterhausjazzern.

Jochen Gunst studierte Jazz- und Popularmusik für das Hauptfach Gitarre. Es folgte ein spannender Auslandsaufenthalt in New York und feinster Unterricht bei Wolfgang Muthspiel und Kurt Rosenwinkel. Heute unterrichtet er an der CJD-Musikschule Vaihingen/Enz und ist Lehrbeauftragter für Jazz- u. Fusiongitarre an der Musikhochschule Würzburg.

Thomas Schaefer studierte Schlagzeug (Klassik) in Stuttgart und war danach in Symphonie-orchestern, Ensembles für zeitgenössische Musik und verschiedensten Bands wie Beja Brasil, Round Midnight oder How about us aktiv. Viele Jahre war es als Musikproduzent für das Ludwigsburger Horrorladen-Team tätig.