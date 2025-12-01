Das Sestetto Stradivari, bestehend aus Mitgliedern des Orchestra dell’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rom, wurde im Dezember 2001 anlässlich einer Konzerteinladung zur inter­nationalen Ausstellung „L’arte del Violino” in Rom gegründet.

Dieser erste erfolgreiche Auftritt, bei dem das Ensemble ausschließlich auf Stradivari­ Instrumenten spielte, legte den Grundstein für eine erfolgreiche internationale Karriere. Das einzigartige Zusammenspiel des Sextetts ist geprägt von Harmonie und spürbarer musikalischer Leiden­schaft.

Das Ensemble gastiert regelmäßig bei renommierten Festivals und Events wie dem „Alessandro Scarlatti” Festival in Neapel, dem international renommierten Ravello-Festival oder dem „Festival­ Paganiniano di Carro”. Bereits mehrere Male war das Sestetto Stradivari bei der „Notte Bianca” und der „Notte­ dei Musei” in Rom mit Konzerten im Palazzo Braschi und Palazzo Barberini zu Gast, begeisterte das Publikum und wurde von den Kritikern hoch gelobt.

Regelmäßig konzertiert das Ensemble in den großen Konzerthäusern in Europa, den Vereinigten Staaten und Asien. 2014 gastierte das Sextett im Rahmen einer China Tournee unter anderem in Shanghai und Peking. Eine Konzertreise durch Spanien folgte im Jahr 2017 mit Konzerten unter anderem im Palau de la Musica in Valencia und dem Palau Altea in Alicante. Im Jahr 2018 setzte das Sestetto­ Stradivari­ seine internationalen Tourneen mit Konzerten in Südamerika fort.