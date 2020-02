2008 in Tampa, Florida, gegründet, spielten SET IT OFF zuerst Synthie-Pop mit Einflüssen des Pop-Punk, welcher sich immer weiterentwickelte und von der Band selbst mittlerweile als orchestraler Pop-Punk bezeichnet wird.

Mit breiten Einflüssen und Inspirationen von Bands wie A Day To Remember, Fall Out Boy bis hin zu *NSYNC oder Destiny’s Child haben sich SET IT OFF das Beste herausgepickt, um die Massen zu begeistern. Was auch das am 1. Februar erschiene Album „Midnight“ unterstrich.

Mittlerweile blicken SET IT OFF auf ein Repertoire von vier Alben und zahlreichen Singleauskopplungen zurück. Aber auch fernab des Studios war die Band durchgehend aktiv: Nach mehreren Headline-Touren befindet sie sich aktuell auf dem Höhepunkt ihrer Karriere.