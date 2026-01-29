SETDANCE – Tanz-Workshop

Dieser Kurs richtet sich an alle, die gerne tanzen, die Spaß daran haben, Neues auszuprobieren und mit oder ohne Partner zu irischer Musik zu tanzen.

IRISH SET DANCE ist eine beliebte Form des irischen Volkstanzes. Immer 4 Paare bilden ein Set und tanzen miteinander, beliebig viele Sets sind möglich. Die Tänze sind flott, sehr abwechslungsreich und machen viel Spaß. Figurenfolgen und Platzwechsel sind leicht zu erlernen.

IRISH SET DANCE ist für jedes Alter geeignet und es sind keine Vorkenntnisse vonnöten.

Eine paarweise Anmeldung ist nicht erforderlich. Man sollte einfach Freude am Tanzen haben, gesund und fit sein und ein klein wenig Liebe zu Irland und zur irischen Musik mitbringen.

Kleidung: bequeme Tanzkleidung & Turn-/ Sportschuhe

Referenten: Renate Peter & Tanja Holzwarth

Staufer Set Dancers

Anmeldung einfach per Mail: tkr.dkb@gmail.com