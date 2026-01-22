SETH LAKEMAN – Solotour 2026

Seth Lakeman zählt zu den wegweisenden Pionieren der blühenden britischen Folkszene. Von der Times als „new folk hero“ gefeiert, wurde Lakeman bereits mit zwei BBC Folk Awardsausgezeichnet und 2005 für den Mercury Prize nominiert. Sein Album „Poor Man’s Heaven“ (2008) schaffte es bis in die UK Top Ten und verkaufte über 100.000 Einheiten, was für ein Folkalbum einen immensen Erfolg bedeutet. Dem Multiinstrumentalisten ist es gelungen die traditionelle englische Folkmusik mit seinen energetischen Shows und diversen Charthits im Mainstream zu platzieren, wodurch er den Weg für Bands wie Mumford & Sons erst geebnet hat.

Auch in Deutschland kamen seine bisherigen Tourneen und Alben sehr gut an: „Exquisite Band – exzellent aufeinander eingestellt“, lobte der Tagesspiegel Seth Lakeman und seine Band. Das Magazin Stern kürte seinen UK-Top-20-Erfolg „Hearts & Minds“ sogar zum Album der Woche.

Seit Anfang 2017 kommt Seth Lakeman nun endlich wieder auf Europatournee, nicht nur mit seinen Hits der vergangenen Jahre, sondern auch mit brandneuen Songs aus dem ‚Ballads of The Broken Few’ Album , welches er zusammen mit dem Erfolgsproduzenten Ethan Johns und unterstützt durch ein weibliches Trio, die Wildwood Kins, aufgenommen hat. Erneut weiss Seth Lakeman zu überraschen und überzeugt in seinem Bestreben die Grenzen der Folkmusik zu erweitern.

Seth Lakemans achtes Studioalbum ist eine begeisternde Kollaboration von Seths dynamischen Songwriting und dem Genie des legendären Produzenten Ethan Johns, kongenial ergänzt durch die erhabenen Backing-Vocals des Damen-Trios Wildwood Kin. Gemeinsam erschufen sie ein episches, gefühlvolles Album intensiver Songs, die auf ihre ureigene Essenz reduziert wurden.

Ethan produzierte Alben für Ryan Adams, Kings Of Leon, Paul McCartney, Ray LaMontagne, Laura Marling, The Staves and Crosby, Stills and Nash und viele weitere Künstler. Er willigte spontan ein, nachdem ihm Seth ein auf dem Smartphone aufgenommenes Demo zugemailt hatte. Sein Motto hierbei ist stets „The kind of record I like captures human performance“ . So wurden die 11 Songs auch „live“ mit der organischen Akustik der Empfangshalle eines jakobinischem Gutshauses aufgenommen, welche den puren Klang des Gesangs und der Instrumente bewahrt.