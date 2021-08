Am 10.08. startet die Literaturadaption von „Seven Days War“ mit ihrem eigenwilligen wie spannenden Mix, den Facetten einer Mystery-Geschichte mit einer kräftigen Portion Sozialsatire vermischt im Cinemaxx Heilbronn.

Auf die Barrikaden! Als der schüchterne Mamoru erfährt, dass seine Sandkastenfreundin und heimliche Liebe Aya gegen ihren Willen wegziehen muss, nimmt er all seinen Mut zusammen und fragt sie, ob er mit ihr abhauen will. Das Unschuldslamm versteht das allerdings falsch und lädt noch weitere Mitschüler zu dem spannenden Ausreißmanöver bis zu ihrem Geburtstag ein. Die sechs Teenager verstecken sich in einem stillgelegten Kohlewerk – doch sie sind nicht die Einzigen! Ein illegaler Einwanderer im Grundschulalter treibt sich ebenfalls dort rum, und nur wenig später taucht seinetwegen die Einwanderungsbehörde in der Fabrik auf. Mit aufgeflogenem Versteck und einer weiteren Person, die es zu beschützen gilt, bleibt Mamoru und Co keine andere Wahl, als bis zum Ende Widerstand zu leisten. Was als kindlicher Protest gegen die Erwachsenen begann, bekommt nun einen ernsten Beigeschmack …Einmal nicht nach der Pfeife der Erwachsenen tanzen! Von dem rebellischen Wunsch eines jeden Teenagers erzählt diese moderne Interpretation des gleichnamigen Romans – mit Drehbuch von Ichiro Okouchi (Princess Principal, Kabaneri of the Iron Fortress).