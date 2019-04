Seven: Soulmate Tour 2019

2019 geht SEVEN wieder auf eine ausgedehnte Tour durch DE, AT und CH. Dabei lädt er jeden Abend einen anderen Duettgast, (s)einen Soulmate, ein.

Musikalische Leckerbissen und Spontaneität sind garantiert. Thomas D. ist der Special Guest bei SEVEN im Theaterhaus.Die Konzerte Soulsängers SEVEN stehen ganz im Zeichen musikalischer Intimität und herrlicher Anekdoten. Wobei der Schweizer seinem Ruf als musikalische Wundertüte gerecht wird: Auch am 29. Mai im Stuttgarter Theaterhaus wird er für einen gemeinsamen Song einen Duettgast auf die Bühne bitten.

SEVEN genießt einen Ruf als hervorragender Musiker und Entertainer mit einer Live Band, die an Qualität und Energie ihresgleichen sucht. Das Publikum darf sich auf einben legendären Abend, musikalische Perlen und die eine oder andere Überraschung freuen! Denn bei SEVEN steht die Spontaneität in der Musik im Zentrum: Songs werden neu interpretiert und Instrumente getauscht - kurz, ein Leckerbissen für jeden Musikfan.

Ein Highlight versprechen die Kurzbesuche diverser Duettgäste. Jeden Abend gibt sich ein anderer Sänger oder eine andere Sängerin die Ehre, mit Soulmate SEVEN und Band einen gemeinsamen Song zu performen. Special Guest im Theaterhaus wird Thomas D. sein.