Schauspielerin, Sängerin und Songwriterin Sevval Sam wurde 1973 in Istanbul in eine musikalische Familie hineingeboren. Sie ist die kleine Tochter von Leman Sam, einer der beliebtesten Sängerinnen der Türkei.

Während ihres Studiums im Jahr 1998 gewann sie den Wettbewerb „Die beste Solistin“ unter den Gymnasien. Die Schauspielerin, die seit ihrer Kindheit in Werbesports mitspielt und Werbejingles singt, hat einen Abschluss in Grafik an der Fakultät für bildende Künste der Marmara University. Die Lieder „Gelevera Deresi“ und „Ben seni sevdugumi“, die sie mit Kazim Koyuncu aufführte wurden in der Fernsehserie sehr populär, in der sie Gülbeyaz, ein Mädchen aus der Schwarzmeerregion portraitierte. Sevval hat in ihrer 18-jährigen Karriere 9 Alben veröffentlicht und war auch als Gastsolistin auf vielen Künstleralben.

Sevval Sam ist beispiellos in der Breite und Vielseitigkeit ihres künstlerischen Schaffens, sowohl als Sängerin auch als Schauspielerin.