Sex, Drugs Geschichte, Ethik und Rock'n'Roll

Theater und Pädagogik: glückliche Hochzeit oder vorprogrammierte Katastrophe? Das TheaterGrueneSosse macht die Bühne zum Bildungsort und klärt über fünf ausgewählte Themenbereiche auf

die ansonsten in der Schule möglicherweise zu kurz kämen. Und zwar mit den modernsten didaktischen Mitteln, die das Theater zu bieten hat, sowie auch … nee … warte mal … da fehlt was

… lasst uns nochmal anfangen: Eine Perle der Jugendbildung! Nach langer Forschungsarbeit hat das TheaterGrueneSosse

aus Frankfurt den verloren geglaubten Kitt der Allgemeinbildung wiederentdeckt und stellt nun – endlich! – die richtigen Fragen: Warum war John Lennon oft nackt? Wieviel Geld darf man haben? Ist Sekttrinken noch Kultur? Sind Waffen OK, wenn man damit Kunst macht? Was verdienen Frauen in Deutschland? Ist jeder Kioskbesitzer ein Dealer? Was soll man wissen? Was verstehen?

TheaterGrueneSosse

Mit: Friederike Schreiber, Verena Specht-Ronique

Regie: Leandro Kees

Bühne: Detlef Köhler

Kostüme: Patrick Bartsch

Dauer: 50 Minuten

Ab 13 Jahren