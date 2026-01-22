Sex im Dunkeln:

In der Dunkelheit zeichnen sich in durchsichtige Spitze gehüllte Gestalten ab. Schwer und rigoros ertönen die ersten synkopischen Rhythmen, Trommelfelle am Rand der Belastungsgrenze und eine bis zum Anschlag verzerrte Gitarre. Aus der Dissonanz heraus entsteht eine treibende Melodie, die sich irgendwo zwischen Post-Punk, Prog-Metal und Grunge verorten lässt.

„Sex im Dunkeln“ ist eine 2023 in Stuttgart gegründete progressive Post-Punk Band bestehend aus Frontsängerin und Bassistin Leona Efuna, Dario Volpp an der Gitarre, Violinistin Felicitas Kaiser und Feli Utz an den Drums.

Ihr Sound verbindet düstere Basslines und virtuose Geigen, tobsuchtwütende Vocals und tieftraurige Texte. Elegisch besungen und ekstatisch beschrien werden dabei süße rosa Schlaftabletten, Panikzustände, Scham und Exzess.

SUN IN FLIGHT ist eine Alternative-Rock-Band aus Süddeutschland, die vielfältige Genre-Einflüsse zu einem dynamischen, facettenreichen und modernen Sound vereint. Die Band wurde 2014 gegründet und hat seither mehrere Besetzungswechsel erlebt. In Eigenregie veröffentlichte sie drei EPs und spielte zahlreiche Konzerte im süddeutschen Raum.

Seit 2021 arbeiten die fünf Mitglieder daran, ihren Klang neu zu definieren. Im Mittelpunkt steht das präzise Zusammenspiel von Bass und Schlagzeug, darüber ausgebreitet weitläufige Synthesizer, eine raue Orgel und zwei Gitarren, die kraftvolle, weit schwingende Melodien formen. Ehrliche, wuchtige Riffs ergänzen das Klangbild. Mehrschichtige, eingängige und atmosphärische Gesangslinien transportieren abstrakte wie persönliche Gedanken.

Ihre Musik, ein Wechselspiel aus Energie und Melancholie, lädt zugleich zum Tanzen wie zum aufmerksamen Zuhören ein.