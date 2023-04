Gefühlt neun von zehn Pop-Songs handeln vom Beischlaf – von erotischen Sehnsüchten, Anbahnung und, mal explizit, mal ganz subtil, der Ausführung: Spätestens seit Elvis Presleys Hüftschwung und Little Richards Lustschreien vor siebzig Jahren, bilden Sex und Popmusik eine untrennbare Einheit – und haben im Zusammenspiel doch so viel mehr zu bieten, als nur das Hervorbringen immer neuer Sexsymbole. Denn: Sex in der Popmusik transportiert Lebensgefühl, verhandelt Zwischenmenschliches, formt Geschlechterrollen – oder unterläuft sie. Grund genug für den Oberspielleiter am LTT Dominik Günther und den musikalischen Leiter Jörg Wockenfuß, dem Thema eine energiegeladene Inszenierung mit einer Zeiten und Genregrenzen sprengenden Liedauswahl zu widmen. Gemeinsam mit dem Ensemble präsentieren sie einen humorvollen Abend voller musikalischer Höhepunkte – von „I‘m so exited“ über „Sex on fire“ bis zu „Like a Virgin“.