SEXWORKERS – Das ganz normale Leben

„Das ganz normale Leben“ soll die Ausstellung Sexworkers zeigen. Eigentlich zeigt sie aber noch viel mehr: Sie gibt Einblicke in die Gedanken von Sexarbeitenden und ermöglicht es ihnen, diesen Gedanken auch Gehör zu verschaffen. Dies geschieht viel zu selten. Häufig wird in öffentlichen Debatten über, aber nur selten mit den Personen in der Sexarbeit gesprochen.

Die Bilder des Fotografen Tim Oehler schaffen eine Verbindung zwischen zwei Welten – doch diese Verbindung bleibt häufig unsichtbar. Und appellieren daran, nicht über ein Leben zu urteilen, das man nicht selbst gelebt hat.

Während der Öffnungszeiten der Ausstellung wird es die Möglichkeit geben, mit den Sozialarbeiter*innen der Aidshilfe Tübingen-Reutlingen e.V. und der Beratungsstelle PROUT Beratung.Hilfe.Sexwork ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen. PROUT berät seit 2021 Menschen in der Sexarbeit in Reutlingen und Tübingen.

Öffnungszeiten der Ausstellung:

Vernissage zur Ausstellung mit Podium am 30.04. um 19 Uhr

01.05. // 13-20 Uhr

02.05. // 14-20 Uhr

03.05. // 14-18 Uhr