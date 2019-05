Seyb and Friends

Goldener Klang sucht verwöhnte Ohren Seyb & Friends fesseln ihr Publikum vom ersten bis zum letzten Ton. Mit ihrer authentischen Mischung aus Soul und Rhythm and Blues führen die vier Musiker ihr Publikum zurück in eine Goldene Ära. Plattenfirmen wie MOTOWN und Künstler wie Ray Charles, Aretha Franklin, die Beatles und B.B. King brachten eine elektrisierende neue Musik in die Radios. Als Gitarrist überzeugt Tobias Seyb durch stilistische Vielfalt. Sein Spiel ist immer ausdrucksstark und lebendig. Mit dem charismatischen Frontman Marcus Reinert (Gesang) und der souveränen Rhythmusgruppe Katy Sedlarik (Bass) und Bernd Kleppin (Schlagzeug) zaubert die Band des Gitarristen ein musikalisches Menue aus Blues, Jazz, Rock und Soul, das in Erinnerung bleiben wird.

Seyb & Friends sind:Marcus Reinert (Gesang)Katy Sedlarik (Bass) Bernd Kleppin (Schlagzeug) Tobias Seyb (Gitarre)