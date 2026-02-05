Sezer Oglu

REISST EUCH ZUSAMMEN!

Im Wizemann Stuttgart Quellenstraße 7, 70376 Stuttgart

Das Leben in den 30ern klingt nach Stabilität – in Wirklichkeit ist es ein einziges Chaos aus Verantwortung, Beziehungsalltag und der Frage, ob man jemals wirklich erwachsen wird. Genau darum geht es in „Reißt euch zusammen!“, dem neuen Stand-up-Solo von Sezer Oglu.  

Mit ruhiger, sympathischer Art und einem Hauch schonungsloser Direktheit nimmt er die alltäglichen Absurditäten auseinander: vom Versuch, ernsthaft Verantwortung zu übernehmen, bis zu den kleinen Kämpfen in einer Beziehung. Seine Beobachtungen sind subtil, ehrlich und treffen oft einen Tick härter, als man es erwartet – genau deshalb erkennt man sich so gerne darin wieder.  

Amerikanisch geprägtes Stand-up, mitten aus dem Leben – witzig, nahbar und überraschend treffsicher. Ein Abend für alle, die schon erwachsen sein sollten… aber irgendwie immer noch nicht so ganz.

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Theater & Bühne
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