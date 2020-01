SG BBM Bietigheim vs. Storhamar HE

× Erweitern SG BBM Bietigheim

Nationale Titelambitionen und international mitmischen – die Ziele des SG BBM Bietigheim Damen-Teams sind stets hochgesteckt.

Um sie auch in der Saison 2019/2020 erreichen zu können, sind die Spielerinnen auf die lautstarke Unterstützung ihrer Fans angewiesen.

In Bietigheim wird Handball geatmet. Egal, ob die SG in der MHP Arena in Ludwigsburg oder in der Halle am Viadukt antritt – der bedingungslosen Unterstützung ihrer Fans kann sie sich überall gewiss sein. Denn hier wird der Sport noch gelebt und geliebt!

Deutscher Meister 2016/17, EHF-Cup Finalist 2017, Supercupsieger 2017, Vizemeister 2017/18, Champions League-Teilnehmer – die Frauen der SG BBM Bietigheim Frauen bieten Handballsport auf Top-Niveau – und das seit Jahren erfolgreich, sowohl national als auch international! Entstanden aus der Fusion dreier Vereine hat sich die Damenmannschaft binnen kürzester Zeit an die Spitze gekämpft und hier fühlt sie sich wohl. Mit den Fans im Rücken liefern die Damen Woche für Woche Spitzenleistungen ab und lehren ihren Gegnerinnen das Fürchten.

Die Spiele der SG-Ladies sind wahre Handballfeste, die man sich nicht entgehen lassen kann. Denn nur hier können Sie besonderen Handballsport in außergewöhnlicher Atmosphäre genießen!