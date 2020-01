SG BBM Bietigheim vs. EHV Aue

× Erweitern SG BBM Bietigheim

Nach nur einer Saison geht es für das Herren-Team der SG BBM Bietigheim 2019/2020 zurück in die 2. Handball-Bundesliga.

Voller Selbstvertrauen wollen die Jungs jetzt erneut angreifen, um sich wieder in die höchste Spielklasse vorzukämpfen. Dafür brauchen sie die volle Unterstützung ihrer treuen Fans.

Die SG BBM Bietigheim steht für viel mehr als nur Handball. Sie steht für beste Unterhaltung, Gänsehautstimmung bei den Heimspielen und atemberaubende Spannung. Wenn die Handballer auf dem Feld alles geben und die Fans ihr Team frenetisch anfeuern, verwandelt sich die EgeTrans Arena in einen Hexenkessel.

Die Spielgemeinschaft Bietigheim wurde 1997 durch den Zusammenschluss der drei Traditionsvereine TSV 1848 Bietigheim, TV Mettenzimmern 1899 und Spvgg Bissingen 1899 gegründet. Die Handballer haben sich seitdem stetig weiter nach oben geworfen: Auf den Aufstieg in die Regionalliga 2002 folgte nur drei Jahre später der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Nach dem Aufstieg in die erste Liga folgte im Frühjahr 2015 der Abstieg in die 2. Liga. Während all dieser Hochs und Tiefs konnten sich die Spieler auf die Unterstützung durch ihre treuen Fans verlassen. Sie bringen die Halle zum Kochen und diese Stimmung beflügelt die Spieler auf dem Feld. Dieser Zusammenhalt sucht im modernen Handball seinesgleichen.

