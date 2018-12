Es gibt kaum etwas, das das klassische Ballett mehr symbolisiert, als eine Ballerina in einem weißen Tutu. Seit fast 200 Jahren prägt dieses Bild unsere Wahrnehmung dieser edlen Kunstform und steht für Grazie, Anmut und Schönheit.

Der Ballettabend SHADES OF WHITE ist eine Hommage an dieses Bild. Er vereint drei meisterhafte Stücke, die verschiedene Facetten des klassischen Balletts zelebrieren, ein jedes in weiß gekleidet.

