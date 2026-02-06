Shady Lane - Feel the Electric Blues

Lokschuppen Gönningen Mühlwiesenstraße 41, 72770 Reutlingen

Fünf sympathische Musiker um die charismatische Frontfrau Susann zelebrieren den elektrischen Blues und nehmen das Publikum auf eine ganz besondere musikalische Reise mit. 

Dabei gelingt es Shady Lane meisterhaft, den Bogen zwischen Blues-Klassikern und modernen Songs von John Mayer, Robben Ford, Sari Schorr uvm. zu spannen.

Im Vordergrund steht dabei immer, die Emotion des jeweiligen Songs erlebbar zu machen.

Shady Lane begeistert und lässt den Funken aufs Publikum überspringen - unbändige Spielfreude und Interaktion mit dem Publikum lassen dieses Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis werden!

