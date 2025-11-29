Fünf sympathische Musiker um die charismatische Frontfrau Susann zelebrieren den elektrischen Blues und nehmen das Publikum auf eine ganz besondere Reise mit.

Dabei gelingt es Shady Lane meisterhaft den Bogen zwischen Blues-Klassikern und modernen Songs von John Mayer, Robben Ford, Sari Schorr und anderen mehr zu spannen. Im Vordergrund steht dabei immer die Emotion des jeweiligen Songs erlebbar zu machen. Shady Lane begeistert und lässt die Funken aufs Publikum überspringen – unbändige Spielfreude und Interaktion mit dem Publikum lassen dieses Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.