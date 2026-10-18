Shady Lane

Bluesrock vom Feinsten.
Zu hören sind bekannte und unbekannte Bluesrocktitel, mit viel Gefühl vorgetragene Balladen und klassische Bluessongs.
Info
Kulturforum e.V. Metzingen Eisenbahnstraße 29, 72555 Metzingen
Konzerte & Live-Musik
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Bluesrock vom Feinsten.
Zu hören sind bekannte und unbekannte Bluesrocktitel, mit viel Gefühl vorgetragene Balladen und klassische Bluessongs.
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