Shake hands with friends

Silent Trouble

„Der Singer/Songwriter Silent Trouble mischt Punk, Grunge und Rock’n’roll und singt Lieder über das menschliche Dasein, mentale Gesundheit, Politik und mehr. Mit der Akustikgitarre ist er in Kneipen und auf den kleinen Bühnen der Region unterwegs.“

Anoia

„Düsterpunk aus Karlsruhe/Stuttgart/Tübingen. Manche meinen Einflüsse von den Dead Kennedys zu hören.“

Kuballa

Melodischer PunkRock mit deutschsprachigen Texten und der Betonung auf Rock im Punk. Manchmal um die Ecke, manchmal geradeaus! Haben ihre neue Vinyl EP im Gepäck, die an diesem Abend veröffentlicht wird!

Hell & Back

Four random dudes from Stuttgart that play energy fueled yet melodic punkrock. After several Ep ́s, Split Records and their first Full-length LP “Heartattack” the band played shows with BoySetsFire, Swingin Utters, Iron Chic and Red City Radio and shared the Van with Gnarwolves and their Labelmates Irish Handcus and Resolutions.

EINLASS 19.00 UHR

BEGINN 20.00 UHR