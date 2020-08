Shake Stew (A) - Intergalactic Jazz-Trance

Lukas Kranzelbinder - Bass, Guembri

Clemens Salesny - Alt Saxofon

Johannes Schleiermacher - Tenor Saxofon

Mario Rom - Trompete

Oliver Potratz - Bass

Nikolaus Dolp - Schlagzeug, Percussion

Andreas Haberl - Schlagzeug, Percussion

Der Shake-Stew-Status hält als „österreichische Jazzband der Stunde", mittlerweile schon seit der Bandgründung 2016 an, und wer das zweitägige Gastspiel des Septetts im letzten Jahr im Wiener „Porgy & Bess“ miterleben konnte, der weiß, warum der NDR Shake Stew schon jetzt als "Kultband" bezeichnet: beide Abende ausverkauft, insgesamt knapp 900 Zuhörer*innen, die sich in den Club drängten, um die neuesten Klänge der mit zwei Schlagzeugen, zwei Bässen und drei Bläsern so ungewöhnlich besetzten Formation zu hören.

Inzwischen hat „Die Zeit“ über die 5-tägige Sommerresidenz der Band im Münchner Jazzclub Unterfahrt in einem einseitigen Artikel berichtet, der Spiegel hat Shake Stew entdeckt und die Band hat umfangreiche Tourneen durch Kanada, Mexiko, Marokko und herausragende Konzerte bei renommierten Festivals in Montreal, Saalfelden, Rochester und dem North Sea Jazz Festival hinter sich. Dazu kam Anfang des Jahres für "Gris Gris", dem bereits dritte Studioalbum von Shake Stew, der „Deutsche Schallplattenpreis 2020“ ins Spiel und die Fachzeitung „Jazzthing“ hat diese Scheibe schon jetzt zur „CD des Jahres 2020“ gekürt.

Vorschusslorbeeren genug - freuen Sie sich also auf einen einzigartigen Abend und auf diesen Sound: treibende Rhythmen, die Bläser mal schmetternd, mal virtuos, mal melodiös, Anleihen aus Afrobeats, Funk und Swing. Musik, die einen hypnotischen Bann entfaltet und man möchte jeden Ton aufsaugen, tanzen, sich schütteln und hofft, dass das Konzert niemals aufhört.

Dieses Konzert wäre Bestandteil des abgesagten Landesjazzfestivals gewesen.

Dank der freundlichen Unterstützung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen und der ZukunftsStiftung Heinz Weiler kann es trotzdem durchgeführt werden.