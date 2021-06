× Erweitern Foto: Bildarchiv Bernd Lafrenz Der Schauspieler Bernd Lafrenz verkörpert Shakespeare’s Hamlet beim Open-Air-Sommerprogramm der Mediathek Neckarsulm.

Am Freitag, 9. Juli, um 20 Uhr geht es weiter im Sommerprogramm mit Shakespeare`s Hamlet– jedoch nicht trocken und zäh, sondern im komödiantischen Zeitraffer. In atemberaubender Geschwindigkeit wechselt Schauspieler Bernd Lafrenz Rollen und Masken und schafft die Illusion, dass alle Figuren gemeinsam auf der Bühne stehen. Und das alles im wunderbar passenden Rahmen direkt an der historischen Stadtmauer im Hof der Museumsstuben.