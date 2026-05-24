Shakespeare in Love || Sommertheater

Der junge Autor Will Shakespeare leidet unter einer Schreibblockade.

Sein neues Stück »Romeo und Ethel, die Piratentochter« will nicht so richtig Fahrt aufnehmen. Doch die Begegnung mit der schönen Viola de Lesseps ändert alles: Plötzlich sprühen die Gefühle und strömt die Inspiration. Zu dumm nur, dass Viola dem Adligen Lord Wessex versprochen ist. Glücklich ist aber auch sie selbst mit diesem Arrangement nicht, denn sie hegt insgeheim ganz andere Träume: Ausgerechnet im elisabethanischen England, wo es Frauen verboten ist, das Schauspielhandwerk zu lernen, will sie auf den Brettern stehen, die die Welt bedeuten. Also schleicht sie sich als Mann getarnt in Shakespeares Ensemble ein, was nicht gerade für weniger Irrungen und Wirrungen sorgt …

1998 als erfolgreicher Kinofilm erschienen und mit mehreren Oskars bedacht feierte die intelligent und scharfzüngig komponierte Komödie »Shakespeare in Love« 2014 ihr Theaterdebut. Nun bringt die Tonne das »Was wäre, wenn …?«-Szenario um die Entstehung von »Romeo und Julia« – das nebenbei historische Einblicke in die Theaterwelt des 16. Jahrhunderts bietet – in einer rasanten musikalischen Inszenierung als Sommertheater in den Reutlinger Spitalhof.