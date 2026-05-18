William Shakespeare ist allgegenwärtig – seit vier Jahrhunderten ist er der am meisten gespielte Dramatiker der Welt.

Die Literatur und das Theater wären ohne ihn kaum denkbar. „Shakespeare to go“ bringt seine Figuren und Geschichten in die Weinstädter Weinberge: ein Theater-Spaziergang mit Witz, Spiel und überraschenden Einblicken.

„Shakespeare to go“ macht den großen Dramatiker auf besondere Weise erlebbar: als lebendigen und genussvollen Theater-Streifzug durch die Weinstädter Weinberge. Inmitten der Natur entfaltet sich ein ebenso kurzweiliges wie kluges Schauspiel.

Der Narr, der immer wieder und in mancherlei Gestalt in Shakespeares Stücken auftaucht, kennt sich in der Welt des Theaters bestens aus. Er lädt das Publikum ein zu einem leichtfüßigen Streifzug durch die bekanntesten Komödien und Dramen des großen Dichters. Auf dem Weg stellt er allerlei bekannte Figuren vor und spielt seine gewitzten Possen mit ihnen. Wieviel Sherry verträgt Falstaff? Wieso spricht man den Namen des ‚Schotten‘ besser nicht laut aus? Wieso war Julia ein Mann? Und wie entstand eigentlich die Zeile „Sein oder nicht sein“? Das sind hier die Fragen, auf die der Narr Antwort weiß.