Shakespeares Hamlet – Das Rockmusical

Die Opernwerkstatt am Rhein rockt das Bürgerzentrum Waiblingen mit Shakespeares originalem „Hamlet“-Drama, kombiniert mit Songs der neueren Rock- und Popkultur: Shakespeare musikalisch übersetzt in die Moderne. Mit Gesang und Tanz, immer aber genau passend zur jeweiligen Bühnensituation des Schauspiels. Um mit dem leicht abgewandelten Text eines der zu hörenden Songs zu sprechen: Let them entertain you!

Hamlets Vater stirbt. Seine Mutter, Königin Gertrude, heiratet kurz darauf Claudius, den Bruder des verstorbenen Königs, wodurch dieser zum König wird. Als Hamlet erfährt, dass Claudius seinen Vater ermordete, sinnt er auf Rache …

Das Rockmusical ergänzt den klassischen Originaltext des Shakespearedramas mit Songs der heutigen Rockund Popkultur: Hamlet, geschrieben im Jahr 1600, zeigt die stilistische Vielfalt der Sprache Shakespeares von niedrigstem Gossenjargon bis zu förmlicher Hofsprache. Über 400 Jahre später findet die Opernwerkstatt in heutigen Songs sprachlich perfekte Entsprechungen: Vom provokativen Schlachtruf Lily Allens über poetische Momente mit Kate Bush, von rhythmisch-schroff bei Supertramp bis hin zu selbstreflexiv bei Adele; Stücke von Billy Joel, Robbie Williams, Cat Stevens u.a., unterstreichen die jeweiligen Figuren und ihre Handlungen perfekt, etwa, wenn Claudius als Brudermörder Coldplay zitiert:

Now the old king is dead, long live the king.

Die Livemusik der sechsköpfigen Rockband begleitet die 15 Schauspieler, Tänzer und Sänger; ein klares Bühnendekor, historisch anmutende Kostüme, aufwändige Fechtkämpfe, Choreographien und Puppenspiel zählen zu den Besonderheiten der Inszenierung. Die Presse bescheinigte wiederholt stehende Ovationen. Rock me, Hamlet!

Die Veranstaltung wird von der Stadtbücherei Waiblingen mit einer Medienausstellung begleitet.