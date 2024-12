Shakespeares Hamlet

„Sein oder Nichtsein“ – der grüblerische Hamlet ist eine der berühmtesten Tragödien überhaupt, ein zeitlos-aktuelles Meisterwerk in beeindruckender Sprache. Gespickt mit sorg­fältig zur jeweiligen Stimmung der Akteure passend ausgesuchten Klassikern an Pop- und Rocksongs, von Supertramp über Robbie Williams bis Adele, zeigt sich das Stück nun in ganz neuen Facetten. Das 15-köpfige junge Ensemble wird live begleitet von einer klassischen Rockband. Die Musik ist auch das Fundament für zahlreiche Tanzeinlagen von Höfischem Tanz über Rock’n’Roll bis Hip-Hop. Auch ein fesselnder Fechtkampf fehlt nicht. Die Kostüme sind im Steampunk-Stil gehalten, der historische Elemente mit Leder und Metall zu luxuriösen Looks kombiniert. Last but not least treten aufwendig gebaute große Puppen auf. Dieser Hamlet ist ein mitreißendes Spektakel im besten Sinne, bei dem alle Register der Bühnenkunst gezogen werden. Er spricht damit sowohl die Fans klassischen Schauspiels als auch eine junge Zielgruppe an.