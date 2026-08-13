Shakespeares Hamlet

Shakespeares Meisterwerk in neuem Gewand: Klassische Texte treffen auf live gespielte Rock-Hits und zeitgenössischen Tanz.

Hamlet trauert um seinen verstorbenen Vater, den König von Dänemark. Seine Mutter heiratet bereits kurz nach dem Tod ihres Mannes dessen Bruder Claudius, der dadurch selbst zum König wird. Als Hamlet erfährt, dass Claudius seinen Vater ermordet haben soll, sinnt er auf Rache. Gefangen zwischen gesellschaftlichen Konventionen, seiner Liebe zu Ophelia und dem Zweifel, ob Vergeltung der richtige Weg ist, nimmt die Tragödie ihren Lauf.

Die Opernwerkstatt am Rhein haucht Shakespeares Tragödie mit einem 15-köpfigen Ensemble und Live-Band neues Leben ein: Originaltexte treffen auf mitreißende Rockmusik, höfischer Tanz auf Hip Hop, klares modernes Bühnendekor auf aufwendige Steampunk-Kostüme. Statt typischer Musical-Songs erklingen bekannte Rock- und Pop-Hits von Supertramp bis Adele – ein mitreißendes Showerlebnis, das Shakespeares Klassiker völlig neu erlebbar macht.