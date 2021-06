Shakespeares sämtliche Werke (leicht gekürzt)

Ein temporeich irrwitziges Unternehmen! Drei Schauspieler, zwei Stunden, der ganze Shakespeare an einem Abend, 37 Dramen, Trag- und Komödien, 1834 Rollen und als Zugabe alle 154 Sonette plus reichlich Musik. Der Kenner ist überfordert und der Laie staunt: Dies ist nur durch äußerste Konzentration und spielwütigste Schauspielkunst zu bewältigen, komprimierte Weltliteratur aus dem Geiste der komischen Improvisation. Alle Sätze stammen vom großen Elisabethaner, oder könnten von ihm sein, alle atmen Zitierfähiges von „Sein oder Nichtsein“ zu „Hast du zur Nacht gebetet, Desdemona“.

1987 zeigten die Schauspieler Daniel Singer, Adam Long und Jess Winfield als "Reduced Shakespeare Company" beim renommierten Edinburgh Fringe Festival erstmals The Complete Works of William Shakespeare (Abridged). Der Erfolg war so außerordentlich, dass Gastspiele in Los Angeles, New York, Montreal und Tokio folgten. Dann trat das Stück seinen Siegeszug durch die Bühnen Europas an - Richtung Neues Globe.