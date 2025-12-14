Shakti & Matze

Auf hunderten Konzert-Abenden in ganz Deutschland haben Shakti und Matze (früher: MON MARI ET MOI) ihr Publikum auf andere Gedanken gebracht und dabei ihre neuen Lieder einer strengen Prüfung unterzogen.

Viele unterschiedliche Testhörerinnen und Testhörern haben dieses Mal zur Liedauswahl beigetragen. So ist ihr Programm »Testsieger« entstanden.

Alltags-Poesie vom Allerfeinsten. Getestet und getüvt.

Shakti und Matze singen und erzählen dir von deinem Alltag. Das Besondere ist, dass du dieses Mal nicht den Abwasch machen musst und andere für dich aufräumen. Wie gut! Es geht um schnell vergessene gute Vorsätze, das richtige Pink, Sieben-Zonen-Tonnen-Taschen-Federkernmatratzen, natürlich um die Nachbarn, diesmal sogar um die Liebe und um ein Abschiedslied für Menschen, die noch immer »Tschüssikowski« sagen. Du wirst dich in ihren Liedern und Geschichten bestimmt wiederfinden.

Alle, die sich von Songs verzaubern lassen möchten, die ein bisschen aus der Reihe tanzen, sind hier genau richtig!

Umrahmt werden die Lieder von wunderlich-witzigen Erzählungen. Kein Wunder, dass sie deshalb auch immer wieder in die Musik-Kabarett-Schublade einsortiert werden oder 2024 den Comedy-Preis »Belziger Bachstelze« gewonnen haben.

Neben Gitarren und Gesang sind viele weitere außergewöhnliche Instrumente zu hören: Autoharp, Stylophone, Wah-Wah-Tube, Maultrommeln, ein Klaviatur-Glockenspiel, Kazoos, Percussion und was sonst noch in den Reisekoffer passt.

Die Rheinpfalz schreibt: »Verschroben schön, charmant schräg, farbenfroh frech.«