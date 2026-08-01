Die meiste Wärme verlierst du über’n Kopf – du könntest dir jetzt einfach eine Mütze aufsetzen oder aber ein Konzert von Shakti und Matze besuchen.

Die sind Gute-Laune-Verbreiter, Alltags-Fluchthelfer, ihre Lieder und Geschichten echte Wärmequellen. Auf hunderten Konzert-Abenden in ganz Deutschland haben sie ihr Publikum auf andere Gedanken gebracht und viele Fans gewonnen.

Shakti und Matze singen von einer goldenen Schallplatte, Beatles-Botschaften, einem magischen Bus, dem Captain-Picard-Frosch, ihren Reisen durch die Nacht, Sieben-Zonen-Tonnen-Taschen-Federkernmatratzen und sie haben ein Abschiedslied für Menschen, die immer noch »Tschüssikowski« sagen.

Du wirst dich in ihren Liedern und Geschichten bestimmt wiederfinden. Neben Gitarren und Gesang sind eine Autoharp, ein Stylophone, Wah-Wah-Tubes, Maultrommeln, ein Klaviatur-Glockenspiel, Kazoos, Percussion und was sonst noch in den Reisekoffer passt, zu hören.