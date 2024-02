We carry Tanztraining

Die Choreografinnen Lina Höhne und Teresa Hoffmann beschäftigen sich in ihrer aktuellen generationsübergreifenden Produktion We carry mit großen und kleinen Päckchen und deren Gewicht, die jede*r mit sich durchs Leben trägt. Mit Tänzer*innen zwischen 8 und 67 Jahren erarbeiten sie ein Tanzstück für ein Publikum ab 7 Jahren in Kooperation mit dem JES und dem Fundus Theater in Hamburg.

In diesem Tanztraining öffnet das Team während der Probenzeit seine Türen und lädt unter Anleitung von Lina Höhne Interessierte ein, um gemeinsam mit Tänzer*innen des Stückes zu tanzen und das Thema kennen zu lernen. Tragen, heben, fallen lassen, ziehen, schieben, schütteln, stapeln, ablegen, abgeben, abstützen und schmeißen werden zu Parametern für spielerische Improvisationen, die die Gruppe gemeinsam in Bewegung bringt. Das Angebot ist offen ab acht Jahren und es ist keine Vorerfahrung nötig und ein Einstieg ist zu jedem Termin möglich. Gerne können sich Eltern gemeinsam mit ihren Kindern anmelden.