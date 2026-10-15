Shanti Powa (IT)

Ein gewaltiger Crossover aus Reggae, Funk, Hip-Hop, Dub, Dancehall, Rock und Ska – direkt aus Südtirol!

Die zehnköpfige Band, liebevoll „Shantis“ genannt, kreiert eine elektrisierende, innovative Bühnenshow, die sowohl zum Tanzen als auch zum Nachdenken anregt. Ihre Musik, eine Mischung aus englischen, deutschen und italienischen Texten, vermittelt eine positive, sonnige und energiegeladene Stimmung, während sie gleichzeitig Ruhe ausstrahlt.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2010 haben sich Shanti Powa international einen Namen gemacht. Ihre Songs laufen im Radio in über 160 Ländern und sie traten bereits auf renommierten Festivals wie dem Rototom Sunsplash (ES), Overjam (SL), Reeds (CH), AKF (DE) und dem „1. Maggio“ in Rom (IT) auf. Im Dezember 2022 spielten sie sogar auf der Anti-Korruptions- Konferenz in Washington DC (USA).

Im Laufe ihrer Karriere teilten sie sich die Bühne mit Künstlern wie Max Romeo, The Gladiators, Israel Vibrations, Dub Fx, Julian Marley, Alborosie und vielen weiteren.

Aktuell arbeiten sie intensiv an ihrem fünften Studioalbum, das 2026 erscheinen soll. Die ersten Singles – „Opportunity“ mit dem malawischen Superstar Faith Mussa und „Box“ mit dem weltbekannten Herbert Pixner – unterstreichen ihre musikalische Reife und ihren Innovationsgeist. Shanti Powa ist bereit, die Bühnen der Welt zu erobern und ihre Fans mit ihrer einzigartigen Energie und bedeutungsvollen Botschaften in den Bann zu ziehen.