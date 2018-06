Shape Of Water - Das Flüstern des Wassers

Genre: Romanze, Länge: 123 Minuten, FSK: 16Von: Guillermo del Toro. Mit Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins u.a.

Elisa, eine bescheidene Putzfrau, ist während des Kalten Krieges in einem Hochsicherheitslabor der amerikanischen Regierung angestellt. Sie freundet sich mit dem mysteriösen Amphibienmenschen an, der dort in einem Tank gefangen gehalten wird. Als brutale Versuche mit dem Wesen geplant werden, fasst sie den Entschluss, ihn zu befreien. Nun wird das Paar gnadenlos gejagt, denn das außergewöhnliche Geschöpf und seine heilenden Kräfte sollen bei einem Kriegsausbruch gegen die Sowjets eingesetzt werden.