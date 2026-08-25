Sharaktah ist zurück! Ab Oktober bringt er mit Songs aus seinem kommenden Album „SHARAKTAH“ frischen Wind in 13 deutsche Städte. Gefühlvoll, mitreißend und tiefberührend: Mit jedem Konzert gewinnt das Publikum einen Einblick in die Gefühlswelt des Wahlhamburgers und auch mit der kommenden Veröffentlichung zieht er sein Publikum in diese Welt und lässt es nicht los bis zur letzten Minute. Sharaktah bleibt seinem Stil treu: emotional, roh, laut und trotzdem mitten ins Herz. Seine Texte tauchen tief ein in Erinnerungen, Abgründe und Neuanfänge – Eine Mischung aus Verletzlichkeit und Energie, die live auch die letzten Reihen der Clubs berühren. Gemeinsam mit den Produzenten Steddy und BLVTH hat er einen Sound geschaffen, der zwischen ruhigen Momenten und dröhnenden Ausbrüchen schwingt. Auf der Bühne verwandelt sich das in bebende Chöre, flirrende Trap-Parts, die durch den Raum rollen, und ein Publikum, das jeden Moment spürt. Sharaktah zeigt, dass jeder einmal fällt, aber niemand allein landet: Diese Haltung transportiert er live und macht jede Show zu einem Ort, an dem man sich verstanden fühlt und zugleich komplett ausrasten kann. Die „SHARAKTAH LIVE 2026“ Tour führt ihn vom 21.Oktober bis zum 5.November durch ausgewählte Clubs in ganz Deutschland. Wer erleben will, wie sich genau dieses Gefühl live anfühlt, sollte sich die Show nicht entgehen lassen.
SHARAKTAH
Goldmark's Charlottenplatz 1, 70173 Stuttgart
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Konzerte & Live-Musik