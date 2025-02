Shared Reading® – An Worten wachsen

Buchliebhaber und Shared Reading-Facilitator Manfred Schmitz bringt Texte mit, die in entspannter Atmosphäre bei Tee und Keksen gemeinsam gelesen und besprochen werden. Literatur wird laut gelesen, als sinnliche Erfahrung in einem geschützten Raum — über alle kulturellen, sozialen und Altersgrenzen hinweg. In der Weltliteratur begegnen wir uns selbst und anderen — und erleben, dass sie wohltut und uns bereichert.Jeder kann sagen, was er denkt und fühlt – oder nur schweigen und zuhören.

Anmeldung ab 25.02.2025 unter sbf(at)fellbach.de oder 0711-5851297 notwendig.