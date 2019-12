Shari Vari & John Moods

Shari Vari besteht aus den beiden Künstlerinnen Sophia Kennedy und Helena Ratka. Letzere ist in der Musikszene wohl besser bekannt unter ihrem DJ Pseudonym RatKat und außerdem mit ihrem audiovisuellen Projekt qp/Spine Lab, als Filmemacherin und Theatermusikerin aktiv.

Sophia Kennedy ist ein Name bei dem vielen aufgrund des nach ihr selbst benannten Albums ein Licht aufgehen sollte, immerhin wurde es unter anderem von Pitchfork.com unter die Top 20 der besten elektronischen Alben 2017 gevoted. Im selben Jahr brachten auch Shari Vari ihre Debüt-EP "Life Should Be A Holiday" auf den Markt. Im September diesen Jahres ist jetzt endlich das erste Album "Now" erschienen. Welchem Genre man es zuordnen könnte? Na, ganz klar, keinem! Die Freiheit die Shari Vari dadurch genießen kann man aus ihren Songs glasklar heraushören. Ein wilder Mix aller Einflüsse der letzten Jahren füllt ihre Songs mit scheinbar nicht zusammenpassenden Klängen, welche im Endprodukt dann doch grandios klingen.

Alone in the world, we find ourselves. Inside ourselves, we find something to share with the world. The Essential John Moods, ein Soloalbum im wahrsten Sinne des Wortes, ist was Jonathan Jarzyna (Mitglied der Berliner Band Fenster) in sich entdeckte, als er im Sommer 2017 alleine entlang der spanischen Küste wanderte. Seine Entdeckung will er nun mit der Welt teilen. Eine Minigitarre im Rucksack und GarageBand auf dem Handy ermöglichten es ihm jeden Abend, nach langer Wanderung in einer neuen Stadt angekommen, Lieder aufzunehmen (zugegebenermaßen wurden den Songs später noch Live-Schlagzeug und ein paar weitere Instrumente hinzugefügt). Das Album schafft es, das Gefühl des Wanderns, des Umherstreifens beizubehalten – jeder Song bezieht sich auf den folgenden, wie eine Stadt oder ein Dorf sich auf ihre Umgebung beziehen, die eigene Einzigartigkeit als Kontrast zur geteilten, traditionellen Architektur. Piepende Instrumentalinterludes (Trainride, Pontevedra, Coastal Way) erfassen das Gefühl von Desorientierung und Delirium an Verkehrsknotenpunkten und die Verwirrung, wenn man in einer neuen unbekannten Umgebung aufwacht.