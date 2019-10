Das Duo Shari Vari besteht aus den beiden Künstlerinnen Sophia Kennedy und Helena Ratka. Letzere ist in der Musikszene wohl besser bekannt unter ihrem DJ Pseudonym RatKat und außerdem mit ihrem audiovisuellen Projekt qp/Spine Lab, als Filmemacherin und Theatermusikerin aktiv. Sophia Kennedy ist ein Name bei dem vielen aufgrund des nach ihr selbst benannten Albums ein Licht aufgehen sollte, immerhin wurde es unter anderem von Pitchfork.com unter die Top 20 der besten elektronischen Alben 2017 gevoted. Im selben Jahr brachten auch Shari Vari ihre Debüt-EP "Life Should Be A Holiday" auf den Markt. Im September diesen Jahres ist jetzt endlich das erste Album "Now" erschienen. Welchem Genre man es zuordnen könnte? Na, ganz klar, keinem! Die Freiheit die Shari Vari dadurch genießen kann man aus ihren Songs glasklar heraushören. Ein wilder Mix aller Einflüsse der letzten Jahren füllt ihre Songs mit scheinbar nicht zusammenpassenden Klängen, welche im Endprodukt dann doch grandios klingen.