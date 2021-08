Sharon Ya’ari (* 1966, lebt und arbeitet in Tel Aviv) gehört zu den renommiertesten israelischen Künstlern seiner Generation. Seine Arbeit zeichnet sich durch eine vielseitige wie präzise Nutzung des Mediums der Fotografie aus, die er als Mittel kultureller wie politischer Recherche versteht. Seine atmosphärisch dichten Fotografien zeigen dabei häufig das Marginale, die Relikte des Alltags und der Orte, die von den Menschen mit ihren einfachen Gewohnheiten in Besitz genommen werden. Die Ausstellung bietet die Möglichkeit, einen Blick auf das Leben im heutigen Israel zu werfen und soll damit auch im Dialog auf die Perspektive für das jüdische Leben in Deutschland heute stehen.