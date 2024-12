Shaun das Schaf – Der Film

Jeden Tag das Gleiche: Früh aufstehen, raus auf die Wiese, fressen, abends wieder rein in den Stall.

Shaun und seine Herde haben allmählich genug vom langweiligen Alltag auf dem Bauernhof und schon gar keine Lust, sich dazu auch noch vom Bauer und dem Wachhund Bitzer ständig herumkommandieren zu lassen. Also beschließen sie, aus der Bauernhof-Routine auszubrechen und ein wenig Spaß zu haben. Den verschaffen sie sich durch einen ausgeklügelten Plan: Erst wird Hund Bitzer abgelenkt, dann der Bauer mit der altbewährten Schäfchenzähl-Methode ins Land der Träume befördert. Endlich erfüllt sich der Traum vom freien Zugang zu Kühlschrank und Fernbedienung und die Party kann beginnen. Dummerweise macht sich der Wohnwagen, in den sie den schlafenden Bauern gelegt haben, selbständig und rollt in die nächste große Stadt. Und es kommt noch schlimmer: Zu allem Überfluss erleidet er dabei auch noch einen Gedächtnisverlust und weiß nicht mehr, dass er einen Hof und Tiere hat. Als er verloren durch die Straßen irrt und an einem Friseursalon vorbeiläuft, werden unterbewusste Erinnerungen an das Scheren seiner Schafe bei ihm wachgerufen und er glaubt, Friseur zu sein. Schnell wird er zu Mr. X, dem Meisterfriseur der Stars. Shaun und seine Herde samt Hund Bitzer müssen sich nun einen Plan ausdenken, wie sie ihren Bauer wieder zurück auf die Farm bekommen – doch prompt ist auch noch der städtische Tierfänger hinter ihnen her. Shauns Einfallsreichtum ist nun gefragt, um Herde, Herrchen und Hund zu retten…

Seit Jahren ist Shaun ein Fernsehstar in der Sendung mit der Maus und wird geliebt von Groß und Klein. Die große Fangemeinde kann sich jetzt über den Kinofilm freuen. Er ist abwechslungsreich, ungemein witzig und unterhaltsam. Die Gags und originellen Einfälle sind mit präzisem Timing perfekt gesetzt und beweisen, dass Worte hier vollkommen unnötig sind.

Prädikat: Besonders wertvoll

Freigegeben ohne Altersbeschränkung, empfohlen ab 6 Jahren