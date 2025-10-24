Shaunette Hildabrand Jazztet - A Tribute to Billie Holiday

Ein Abend der Extraklasse mit traditionellem Jazz.

Hinter dieser Formation stehen vier Musiker, die jeweils ihren eigenen Weg in die Welt des Jazz gefunden haben. Der niederländische Saxofonist und Klarinettist Frank Roberscheuten fasziniert seit 30 Jahren ein großes Publikum in ganz Europa. Der deutsche Pianist Thilo Wagner gilt als einer der aufregendsten Jazzpianisten der internationalen Jazzszene. Am Kontrabass spielt der niederländische Bassist Jos Machtel, der für seine musikalischen und technischen Fähigkeiten bekannt ist. Dieses Ensemble wird von der in Belgien lebenden amerikanischen Sängerin Shaunette Hildabrand geleitet, die mit ihrer klaren, bezaubernden Stimme die Musik mit äußerster Präzision, Farbe und Phrasierung interpretiert.

Im Zentrum des musikalischen Geschehens an diesem Abend steht die amerikanische Jazzlegende Billie Holiday, auch unter dem Namen „Lady Day“ bekannt. Sie musste eine schwierige Kindheit in Armut durchstehen, bevor sie zur überragenden Jazzstimme der 1930er- und 1940er- Jahre wurde. Sie sang mit fast allen großen und bedeutenden Musikern der Swing-Ära. Frank Sinatra pries Billie Holiday als seinen wichtigsten musikalischen Einfluss.

Inspiriert von berühmten Jazzikonen entwickeln Shaunette Hildabrand und ihre drei Begleitmusiker die Tradition des klassischen Jazz in ihrem eigenen Stil. Sie versprechen einen Abend der Extraklasse – und darauf kann man sich verlassen.