Shaved Fish

On a mission of rock.

Mit einer brennenden Mixtur prägnanter Stimmgewalt, grandiosen Gitarrensoli und hartem Rock hauptsächlich aus den Siebzigern und Achtzigern geht es auf eine musikalische Reise von Alice Cooper über Judas Priest und Kiss bis Whitesnake und Led Zeppelin.

Egal ob in Hallen, auf Musikfesten oder in der kleinsten Kneipe: Mit viel Rockpower, Gefühl und Leidenschaft wird mit ihren Interpretationen der legendären Songs ein Classic-Rock-Feeling auf die Bühne gezaubert das mal so richtig Spaß macht.