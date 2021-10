She’s the Boss

Einer neuen Band eine Chance…..Das Quartett spielt Rock-Klassiker der letzten fünf Jahrzehnte. Vorwiegend aber aus den 1970er und 1980er Jahren. Songs die jeder kennt und liebt. Die Konzertbesucher dürfen sich auch auf einige „Schätzchen“ freuen, die weit über das normale Repertoire einer klassischen Coverband.

als da wären, Eurythmics, Janis Joplin, Nirvana, Guns’n’ Roses, Gotthard oder auch Mike Oldfield bzw. Led Zeppelin. Um nur ein paar zu nennen. Gespielt wird in der klassischen Rockbesetzung. Es ist die reduzierte und ursprüngliche Art von Rockmusik, die die Band auf der Bühne feiert. Der Gitarrist Thomas Schaefer ersetzt gleich zwei Musiker. Einmal zaubert er mit coolen Riffs einen Soundteppich in die Ohren der Zuhörer und lässt dann im Solo die flinken Töne nur so raussprudeln. Die Rhythmusgruppe wiederum, mit dem Schlagzeuger Andreas Mayer und dem Bassisten Rainer Konzelmann sorgen für einen fetten satten Groove. Eine weitere Besonderheit ist Frontfrau und „Rockröhre“ Mary Wild, die die Rockklassiker – darunter auch viele „Männersongs“ – leidenschaftlich zelebriert. Aber auch leise, und bluesige Töne kann die zierliche Power-Frau, die gerne mit ihren extravaganten Bühnenoutfits überrascht. Instrumental unterstützt sie die Band mit klassischer Blockflöte und Bluesharp.