Nachholtermin - Eintrittskarten der Fabrika Label Night vom 26. November 2020 sowie von She Past Away am 11. Juni 2021 behalten Gültigkeit.

Für Fabrika Label Night-Karteninhaber, die den neuen Termin nicht wahrnehmen können, besteht ebenso die Möglichkeit, die Karten an der jeweiligen Vorverkaufstelle zurückzugeben.