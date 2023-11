SHEBEEN feat. Klyvie & Maria Pentschev

Shebeen – das sind ...... mit Arno Sälzer (Bass) , Günther Geiger Keys & Michael Germer (Drums) sowie Stefan Kahne (Guitar) in fester Besetzung. Musiker mit langjähriger Erfahrung die aus einen großen Pool an talentierten Musiker*innen zugreifen können. Shebeen ist Abwechslung, temporeich und wird in dieser Ausgabe unterstützt von den hochkarätigen Sängerinnen Klyvie & Maria Pentschev..Die Band hat riesigen Entertainmentfaktor, krachende Rockhymnen und Funky Tanznummern sowie Balladen im Gepäck.

Beginn 20:30 Uhr/ Eintritt 15 €

www.shebeen.de