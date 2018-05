Shepherd´s Pie: Ausgrabungen Episode 1

Shepherd´s Pie präsentiert: Ausgrabungen Episode 1 Das „Real Book“ ist ein Buch ungefähr vom Format eines Telefonbuchs, welches das StandardRepertoire des moderneren Jazz beinhaltet.

Nun gibt es darin Stücke, die absolut jeder JazzMusiker kennen sollte, wie z.B. „Autumn Leaves“ oder „The Girl vom Ipanema“. Bei anderen hingegen wage ich die Prognose, dass sie in der gesamten Geschichte des Jazzclubs Kiste noch nie in einem Programm aufgetaucht sind. Dass es sich aber durchaus lohnt, diese eher unbekannten Titel auszugraben, möchten wir Ihnen an diesem Abend beweisen. Zur Belohnung gibt es dann auch ein paar altbekannte Hits zu hören.

Andreas Schäfer - Gitarre

Böny B. - Klavier

Torsten Steudinger - Bass

Christian Walther - Drums