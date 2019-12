Shepherd´s Pie präsentiert: Funky Tuesday mit Friends

Die vier Musiker aus Stuttgart und Karlsruhe haben schon in verschiedensten Formationen zusammen Musik gemacht, und dabei ihre gemeinsame Leidenschaft für Funky Grooves und musikalische Experimente entdeckt. Dabei orientiert sich das Quartett an der Musik von John Scofield und dem Medeski Trio. Da die vier Instrumentalisten in Stilistiken von Modern Jazz bis Swing zu Hause sind, verleihen sie dem bekannten Repertoire ihre ganz eigene Note.

Andreas Schäfer - Gitarre

Böny B. - Keyboards

Andrey Tatarinets - Bass

Markus Zink - Schlagzeug