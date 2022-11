Sherlock Holmes - Next Generation - Das Musical

Das mitreißende Musical „Sherlock Holmes – Next Generation“, das Anfang 2019 im Hamburger First Stage Theater Premiere feierte und im Sommer am Deutschen Theater in München gastierte, ist nach zwei Jahren pandemiebedingtem Wartens endlich auf großer Tournee!

Jeder kennt die Figuren Sherlock Holmes und Dr. Watson, seit mehr als 100 Jahren der Inbegriff aller Detektive. Sie stehen für Intelligenz, Abenteuer, trockenen Humor und analytisches Denken.

Erleben Sie die Geburt eines neuen Helden, der im London des Jahres 1910 gegen den totgeglaubten Erzfeind ermittelt.

International bekannte Musicalstars nehmen die Zuschauer mit auf eine spannende und mysteriöse Reise durch das historische London.

Freuen Sie sich auf spritzige Dialoge, gefühlvolle Musical-Arien, opulente Orchesterklänge und mitreißende Tanzszenen. Wir sehen uns in der Baker Street 221b!