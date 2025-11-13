Sherlock Holmes: Sein letzter Fall

In dieser spannenden multimedialen Lesetheater-Inszenierung trifft der “Napoleon des Verbrechens”, Professor James Moriarty, zum ersten Mal persönlich auf unseren Meisterdetektiv. Der Kopf eines gigantischen Verbrechersyndikats fordert Holmes heraus mit der Behauptung, dass niemand ihm seine Straftaten nachweisen könne. Zugleich droht Moriarty seinem Widersacher mit Vergeltung, sollte der Detektiv dennoch versuchen, sich in seine kriminellen Angelegenheiten zu mischen.

Mit den Figuren des scharfsinnigen, exzentrischen Sherlock Holmes und seines biederen Assistenten Dr. Watson perfektionierte Arthur Conan Doyle das Schema der Detektivgeschichte. Wenn die Schauspieler des Motown Theater die spannendsten Fälle des Meisterdetektivs wieder auferstehen lassen, tun sie das folgerichtig als Moriarty, Dr. Watson und Sherlock Holmes. Zeitgenössisch gekleidet, entsteht so ein stimmiger Abend voll Spannung und detektivischem Spürsinn, der die drei auch durchaus in der einen oder anderen Situation ins Publikum führt, um dieses um tatkräftige Untersetzung zu bitten – warum auch nicht, so lange es der Verbrechensbekämpfung dient!?